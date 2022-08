Handball: le HC Visé bat aussi Sasja

Cinq heures après leur belle performance contre Nancy, il était intéressant de voir ce que les Visétois avaient encore dans le ventre au moment d'affronter Sasja.

Thomas Cauwenberghs laissait souffler Bello et Danesi, entamant la partie avec une équipe peu habituelle. Très vite, le marquoir montait à 4-1, seul Nguema prenant immédiatement ses responsabilités. Avec un peu de réussite, Visé revenait à 6-5 au moment où le coach faisait entrer ses joueurs plus chevronnés. Les Mosans prenaient même brièvement l'avance à 6-7 mais on voyait à l'attitude de Thomas Cauwenberghs que certaines choses n'étaient pas respectées.

La solution venait de Brixhe sur le flanc droit et Visé abordait le repos avec un but d'avance.

Après la pause, Visé se détachait rapidement à 15-19 grâce à une bonne défense. Cauwenberghs avait fait entrer le jeune ailier droit Lechanteur, qui allait inscrire quatre buts.

Sasja s'accrochait mais Nguema, auteur de 5 buts en dix minutes, mettait fin aux espoirs anversois et Danesi rejouait quelques minutes pour achever le travail.

Avec plus de 60 buts inscrits en deux heures de jeu, le HC Visé peut être satisfait de son voyage dans la banlieue anversoise.

HC Visé: Plessers (13'), Delatte (47'), Brixhe 3, Destexhe 1, Boyon 2, Nguema 9, Massat 1, Hougardy 2, Gava, Ranc 3, Bello, Danesi 4, Lechanteur 4.

Intermédiaires: 6-5, 10-8, 13-14, 17-19, 21-26, 26-30