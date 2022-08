Handball: le HC Visé s'offre un succès face à une équipe française de Proligue

Après Sarrebourg, le HC Visé affrontait une nouvelle équipe de Pro Ligue française avec Nancy, à l'occasion du premier match du tournoi de Sasja.

Outre Vancosen, les Visétois étaient privés de Hadzic (inflammation au genou) mais ils entraient bien dans le match avec quatre buts de quatre buteurs différents en cinq minutes. La défense, par contre, éprouvait des difficultés face aux gabarits français et le marquoir filait à 5-9. Nancy ne manquait qu'une seule attaque sur ses dix premières tentatives.



Danesi, qui n'avait joué qu'en défense jusque là, prenait alors la distribution à son compte, avec un certain succès et Visé revenait à 11-13 puis à 16-17 au repos, avec une bonne entrée de Massat.

Avec une défense étagée et la vitesse de Hougardy, Visé mettait Nancy en difficulté, au point que le coach français prenait très vite un temps mort. La réaction était immédiate mais les Mosans restaient bien organisés et Corentin Delatte livrait une très bonne partie entre les perches.

A 5 minutes de la fin, le marquoir indiquait 29-29. En plantant trois buts, Danesi assurait la victoire de son équipe face à un descendant de l'élite française.

Visé disputera un deuxième match ce samedi à 18h face à Sasja.

HC Visé: Plessers (30') 1, Delatte (30'), Brixhe 1, Bello 5, Destexhe 5, Ranc 2, Nguema 3, Gava, Danesi 4, Boyon 2, Massat 2, Hougardy 5.

Intermédiaires:6-9, 11-13, 16-17; 24-24, 27-28, 31-30