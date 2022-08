Le RFC Liège est sorti de la Coupe de Belgique par Overijse

Initialement prévu en déplacement, le match Overijse-RFC Liège a finalement eu lieu à Rocourt. L'avantage du terrain pour les Liégeois, qui jouent normalement deux divisions au-dessus de leur adversaire? Certes. Mais le football est loin d'être une science exacte et la magie de la Coupe donne parfois raison aux "plus petits". C'est ainsi qu'Overijse a créé la surprise en s'imposant 1-2 ce samedi soir.



Au coup d'envoi, Nyssen (cuisse) était absent de la feuille de match, au même titre que Gendebien et Prudhomme. Dans les cages, Antoine Lejoly était aligné à la place de Kevin Debaty. Liège prenait rapidement les commandes de la partie grâce à un but de Jérémy Perbet sur un assist de Jonathan D'Ostilio. Dans la foulée, Benoit Bruggeman, blessé, obligeait Gaëtan Englebert à revoir ses plans et c'est Midou Mouhli qui montait au jeu. Comme si cela ne suffisait pas, il sortait lui-même blessé à la 48e et était remplacé par Maxime Cavelier.



Si Liège dominait nettement la première période et méritait peut-être un avantage plus conséquent, c'est bien Overijse qui marquait après la pause pour égaliser. Les Sang et Marine poussaientt alors que les visiteurs résistaient et tentaient de jouer le tout en contre-attaque. La difficulté augmentait lorsque l'arbitre de la partie renvoyait un joueur flamand au vestiaire. Mais, soixante secondes plus tard, Ignazio Cocchiere trompait Lejoly et plaçait son équipe définitivement aux commandes.



Liège doit à présent se concentrer pleinement sur le championnat.