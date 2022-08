L'incroyable but gag encaissé par le Standard Femina à Bruges (VIDEO)

Le Standard Femina lançait sa saison de Lotto Super League ce samedi après-midi par un déplacement à Bruges. Un match qui s'annonçait compliqué pour les joueuses de Stéphane Guidi. Pourtant, après près d'un quart d'heure, le marquoir affichait déjà 0-2 en faveur des Liégeoises. Et le score aurait pu être bien plus lourd tant les filles de Stéphane Guidi dominaient.



Pourtant, à la demi-heure, Vanmechelen réduisait la marque face à ses anciennes couleurs. Et, juste avant la pause, Matavkova fixait le score à 2-2. Mais ce but, on ne risque pas de l'oublier de sitôt, certainement pas la gardienne du Standard Hillary Damman, auteure d'une véritable boulette! Après une déviation plutôt maladroite d'Elien Nelissen, le dernier rempart a gardé le ballon proche de ses pieds et de ses mains durant cinq secondes sans y toucher mais d'un air hésitant. Ludmila Matavková n'a pas trop longtemps hésité et en a profité pour pousser le ballon au fond des filets. Un but totalement gag qui fait déjà le tour de la toile!



Malgré tout, ce point à l'extérieur reste positif pour le Standard Femina qui a un calendrier compliqué avec la réception de Louvain, avant un déplacement à Anderlecht.