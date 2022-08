Espoir du tennis belge, Arnaud Bovy met un terme à sa carrière internationale

A l'image de sa soeur Margaux il y a quelque temps (blessée), Arnaud Bovy, un autre artiste de la petite balle jaune de notre pays, a décidé de mettre un terme à sa carrière tennistique internationale. C'est ce qu'il a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux, alors qu'il s'apprête à souffler ses 22 bougies. "Une décision réfléchie", dit le Liégeois.



Il sera cependant possible de le voir une dernière fois sur les courts la semaine prochaine lors du tournoi international de Lambermont.



Son communiqué



"C'est avec beaucoup d'émotions que j'écris ces lignes. Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure tennistique sur le plan international. C'est une décision très difficile à prendre. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Le tennis aura fait partie de ma vie depuis le début, m'aura appris énormément de choses, et me servira tout au long de celle-ci. Je jouerai donc mon dernier tournoi international la semaine prochaine à Verviers, au 15.000$ de Lambermont. J'aimerais remercier toutes les personnes et sponsors qui m'ont aidés et soutenus dans cette aventure, ils se reconnaîtront."