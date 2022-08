Handball: deux victoires, une défaite et un nul pour le Fémina Visé à Eindhoven

Les Mosanes ont repassé la frontière avec deux victoires, une défaite (face au PSV) et un nul (contre Beek), des résultats qui rassurent Werner Roef. "J'ai pu faire tourner l'entièreté du noyau, dit le coach. Lors de la dernière rencontre, face au PSV, Fanny Gilles, Estelle Gérardy et Pauline Thunus ont eu du temps de jeu. Léa Fontaine, notre jeune troisième gardienne, a aussi joué les cinq dernières minutes."



A ce sujet, Sanne Hekking reprendra l'entraînement dans le champs cette semaine. Pour ce qui est de son retour entre les perches, il faudra sans doute attendre fin septembre. "Mais si Laura Martin reproduit chaque semaine sa prestation du dernier match des playoffs contre Saint-Trond, je ne suis pas inquiet", répond Werner Roef.



Ce qui inquiète davantage le coach, c'est l'étroitesse du noyau en matière de joueuses expérimentées. Surtout après la blessure de Diane Houben. "Il ne faudrait pas qu'une autre joueuse de base se blesse, poursuit-il. Nous cherchons encore du renfort mais ce n'est pas facile. Heureusement, autour de Loes Vandewal, la mayonnaise entre Erika Bearzatto, Loulou Dister et Imke Van den Noort semble bien prendre."



Le week-end prochain, le Femina Visé disputera un tournoi à Aldekerk, en Allemagne. Le niveau y sera encore plus élevé avec Beek mais aussi l'équipe locale et le Borussia Dortmund. A noter que Loes Vandewal, retenue par son travail, ne sera présente que le samedi.