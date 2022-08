Lambert Defraigne, ancien joueur du RFC Liège, est décédé à 89 ans

La grande famille du FC Liège est en deuil: Lambert Defraigne est décédé ce dimanche 21 août, au lendemain de ses 89 ans.



Lambert Defraigne était un défenseur central. Il a fait partie de la très belle équipe du FC Liège qui, au début des années '60, disputa la Coupe des Villes de Foire et quelques grands matches amicaux (notamment face au Real Madrid) avec Guy Delhasse, Yves Baré, les frères Sulon, Emile Lejeune, Henri Depireux, Victor Wégria et Robert Waseige (sur la photo, il est l'avant-dernier debout à partir de la gauche).



Né à Glons, Lambert Defraigne était le troisième d'une famille de quatre enfants. Son père ne voulant pas qu'il joue au football, il avait déjà 16 ans lorsqu'il s'est affilié au FC Liège, où il se rendait à vélo. Quatre ans plus tard, il était en équipe première d'un club qui venait d'être champion. Il allait y rester douze ans tout en travaillant à la FN puis à l'administration communale de Haccourt et dans une compagnie d'assurances.



En 1969, à l'invitation de Po Deschamps, il est parti au Saint-Eloi Lupopo de Lumumbashi.



En 2015, avec son épouse, il fut renversé sur un passage pour piéton. Victime d'une fracture du bassin et d'une commotion cérébrale, il ne s'en est jamais véritablement remis.



La rédaction de la Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Lambert Defraigne.