Jérémy Perbet a inscrit un sextuplé avec Liège: "Je n’ai pas pensé à battre le record de Lewandowski"

Lorsqu’un joueur décide de quitter la lumière de la première division pour tenter sa chance dans les divisions inférieures, sa notoriété tend à disparaître peu à peu. Depuis un an, Jérémy Perbet tord le cou à cette légende en enrichissant encore un peu plus ses statistiques personnelles. En mai dernier, il a clôturé sa première phase classique de Nationale 1 en plantant 22 buts pour le RFC Liège. Personne n’avait fait mieux que lui. Il a démarré la nouvelle campagne sur un rythme encore plus impressionnant, avec dix réalisations en quatre sorties officielles toutes compétitions confondues.

La rencontre de ce mercredi soir face à Mandel United l’a bien aidé à soigner ses chiffres. Le club flandrien, en proie à de graves problèmes financiers, aligne des jeunes de 17 ou 18 ans et essuie casquette sur casquette depuis trois semaines. Il n’en fallait pas plus au buteur français pour inscrire… un sextuplé ! « Je n’aurais jamais osé y penser, même dans mes rêves les plus fous », sourit-il. « C’est un nouveau record pour moi car jusqu’ici, je n’avais jamais fait mieux qu’un triplé en match officiel. Je sens que cette nouvelle marque personnelle va être difficile à effacer d’ici la fin de ma carrière… »

Il a également réussi l’exploit d’inscrire un triplé… en quatre petites minutes. À ce moment, il n’était plus qu’à deux réalisations de Robert Lewandowski, qui en avait planté cinq en neuf minutes. « Honnêtement, je n’ai jamais pensé à ça pendant le match. J’aurais quand même pu en marquer un ou deux de plus mais certaines situations ne m’ont pas souri à quelques détails près. Le principal, dans cette situation, est de ne pas cogiter et de se concentrer immédiatement sur la prochaine opportunité. »

Les jeunes défenseurs de Mandel, pratiquement tous nés en 2005, ont pris conscience du fossé qui les séparait d’un ancien grand buteur de l’élite. Leur carrière est encore longue, alors que celle de Jérémy Perbet touche tout doucement à son terme. Même s’il a promis qu’il restera à Liège « tant que le club n’aura pas décroché sa promotion en D1B », on peut se demander ce qui fait encore courir un attaquant de 37 ans qui n’a plus besoin de convaincre qui que ce soit de ses qualités. « Je savais que j’allais être attendu au tournant en rejoignant un club de Nationale 1 mais je ne voulais pas arrêter ma carrière sur ma relégation dans le noyau B de Louvain alors que nous avions réussi à décrocher un ticket pour la D1. Jouer la montée avec Liège me transcende. Ce n’est pas toujours facile de prendre la route pour venir à l’entraînement mais une fois que l’arbitre siffle le début du match, je me donne à fond. »

Avec cette mentalité, il est appelé à souvent faire les gros titres, même si ce n’est sans doute plus sa priorité.