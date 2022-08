Le capitaine Jordan Paulus prolonge chez les Bulldogs, qui accueillent un T2 et un attaquant

Les Bulldogs de Liège version 2022-2023 seront présentés ce dimanche 28 août. En attendant, les derniers chantiers en coulisses se terminent peu à peu. Ce jeudi, le club a prolongé son fidèle capitaine Jordan Paulus jusqu'en 2024. Il abordera ainsi sa huitième saison en BeNeLeague avec l'équipe du Longdoz. "Je suis heureux et fier de continuer à jouer pour ma ville et mon équipe de cœur. Je donnerai tout pour garder les coupes à la maison mais on aura besoin des supporters plus que jamais et nous sommes là pour montrer qui sont les patrons", déclare le capitaine, déterminé.



Le portier Cisse Van der Weyde a quant à lui signé pour une saison de plus, sa troisième consécutive.





Un coach et un attaquant

Pour assister Uli Egen, le club a jeté son dévolu sur Gints Bikars, qui supervisera également les jeunes du club.

"Je suis coach de hockey sur glace depuis 1983. Durant ma carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler dans diverses équipes professionnelles telles que l'équipe nationale étudiante de Lettonie de 2013 à 2020, le Dinamo de Riga de 1991 à 1992 et de 2003 à 2005 et le HK Prizma de 2005 à 2018

, explique-t-il.

Comme coach de hockey sur glace, j'ai travaillé dans plusieurs pays comme la Suède, la Russie, la Chine et les Pays-Bas. Cette saison c'est la Belgique un nouveau pays de hockey pour moi. Un nouveau défi s'offre à moi pour améliorer le hockey dans ce pays. Pourquoi Liège ? Lors de la saison précédente, mon contrat avec Geleen a pris fin et Uli Egen m'a offert l'opportunité de rejoindre l'équipe d'entraîneurs des Bulldogs. Lorsque j'ai rencontré la direction du club en avril, j'ai vu à quel point ils voulaient sérieusement développer le hockey dans le club. Le conseil d'administration du club m'a laissé une très bonne impression. J'espère que mon expérience du hockey aidera à améliorer les joueurs liégeois et belges."

Le club en a profité pour annoncer l'arrivée d'un renfort en attaque. Le Slovaque Milan Jurik arrive en ligne droite de Mulhouse, où il a joué 8 ans, dont 5 en Ligue Magnus (plus haut niveau français). Il a également évolué en Extraliga dans son pays natal pour l'équipe de Svolen, en plus de sélections en équipe nationale, avec les U18 et les U20

. "Je suis heureux de faire partie de l'aventure la saison prochaine. Je sais que l'équipe a les plus grandes ambitions et c'est ce que j'aime. Je ferai tout pour aider à gagner tout ce qui est à notre portée. J'ai hâte de connaître tout le monde par ici"

, a dit celui qui portera le numéro 37.