Coupe de Belgique: La Renaissance Montegnée s'impose à Herstal (15-53) et rencontrera Tournai

Montant en D2, le HC Renaissance Montegnée s'est offert un dernier galop d'entraînement en s'imposant 15-53 à la JS Herstal (Promotion), en 1/32es de finale de la Coupe de Belgique.

Malgré l'absence de plusieurs joueurs et le retour de vacances de quelques autres, Montegnée n'a mis que 7 minutes pour refaire le handicap de cinq buts accordé à l'adversaire en raison de la différence de niveau. ll aurait même pu faire la jonction une minute plus tôt si le gardien herstalien n'avait pas arrêté un penalty.

Très appliqués en défense, les Montagnards repartaient très vite en contre-attaque et le danger venait de partout. De la droite d'abord avec Matzaris, de la gauche ensuite avec Simon Di Giacomo, du centre enfin avec Marino et Julien Di Giacomo, de retour après un an d'absence.

Grâce à ce succès, Montegnée accueillera Tournai le 5 octobre en 1/16es de finale. Mais avant cela, place au championnat où, derrière l'ambition affichée du maintien, le club espère accrocher les playoffs.



La première journée, samedi à 19 heures, offre un derby face à Beyne. Un match "historique" puisqu'il opposera deux anciennes formations de D1. Deux des clubs les plus vieux de Belgique aussi.

A noter que Verviers, la Jeunesse Jemeppe, Sprimont et Amay se sont aussi qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, où ils rejoindront l'Union beynoise et Eynatten. Sprimont rencontrera Amay.