Handball : le HC Visé battu par plus expérimenté que lui (23-25 contre Hurry Up)

En plus de Vancosen (suspendu), Visé était privé de Danesi (virus) et Lahonda (blessé). Cela faisait beaucoup pour affronter un adversaire qui avait livré une bonne préparation et a fait parler son expérience.



Les Mosans ont tenté d'imprimer un faux rythme à la rencontre et leur défense s'est montrée très solide mais ils ont manqué trop d'opportunités en contre-attaque et raté deux penalties en début de rencontre.



Lorsque les Hollandais ont accéléré la cadence, le marquoir a filé à 6-10. Visé manquait de percussion dans l'axe et le danger ne venait pas des ailes non plus.



Cauwenberghs a alors lancé Hadzic et Massat dans la bataille tandis que Brixhe, qui avait manqué son début de match, signait trois buts d'affilée pour permettre à son équipe de revenir à un but à la mi-temps.



A la reprise, Visé est repassé devant mais, comme en début de match, il a manqué plusieurs occasions de creuser l'écart. Plessers lui a permis de rester dans la partie pendant quelques minutes mais la multiplication des exclusions temporaires et quelques erreurs de jeunesse ont fini par couter cher, les Hollandais reprenant quatre buts d'avance.



Visé s'est battu jusqu'au bout, Hougardy a apporté un vent de fraîcheur mais deux nouveaux penalties manqués (dont un à 18-20) ont eu raison des espoirs visétois.



Samedi prochain, Visé se rend à Bocholt. Lahonda et Danesi reprendront l'entraînement ce lundi et pourraient être du déplacement.



HC Visé : Plessers (60'), Brixhe 6, Bello 3, Boyon 2, Nguema 2, Destexhe, Gava 2, Ranc 3, Massat, Hadzic 4, Hougardy 1.

Intermédiaires : 1-2, 5-8, 10-11 ; 13-13, 17-20, 23-25.