Handball : première déception de la saison pour le Fémina Visé

Les saisons se suivent sans se ressembler pour le Fémina Visé. L'an dernier, les championnes de Belgique avaient dû attendre le dernier match de la phase classique pour subir leur première défaite.

Cette fois, elles se sont inclinées d'emblée à Waasmunster (30-29), un adversaire pourtant largement à leur portée.



"Nous savons que, hormis Vandewal, nous n'avons pas de shooteuse à distance et qu'il va falloir jouer différemment", dit Werner Roef. "Se battre beaucoup plus en défense, notamment, ce qui n'a pas été le cas cette fois. Nous avons aussi raté trop d'occasions et notre gardienne n'a pas livré son meilleur match."

Pourtant, la partie a été équilibrée de bout en bout mais les Visétoises n’ont jamais su donner le coup de rein nécessaire. Etaient-elles trop fatiguées par une préparation exigeante et la présentation de l’équipe à la veille d’un long déplacement.

"On sait que le mois d'août est lourd pour tout le monde mais si on n'est pas concentré, on ne peut pas y arriver", ajoute le coach.

Grâce à Marie Carabin, les Mosanes ont pourtant pris deux buts d’avance à la 30e mais leur joie n’a duré que cinq minutes et ce sont ensuite les Waeslandiennes qui se sont détachées.



Werner Roef a alors fait entrer Imke Van den Noort, qui n'avait pas encore joué jusque là en raison d'une commotion. L'entrée au jeu de la Hollandaise a porté ses fruits et Vandewal a encore ramené l'égalité à trois minutes de la fin mais deux buts encaissés dans la foulée ont coûté cher au décompte final et, à 10 secondes de la fin, Van den Noort a manqué une belle occasion d'égaliser.

Samedi prochain (18h), le Fémina Visé doit déjà se ressaisir face à Overpelt, qui a battu Hubo.