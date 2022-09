L'URSL Visé frappe un grand coup en recrutant l'ancien Diable rouge Pelé Mboyo

Tout était fort calme du côté de l'URSL Visé jusqu'à ce que, ce mercredi soir, le club annonce l'arrivée de l'ancien joueur de D1A, Ilombe Pelé Mboyo. Passé par de nombreux clubs du plus haut niveau belge, l'attaquant belgo-congolais évoluait encore à La Gantoise il y a quelques mois. Il était libre de tout transfert.



A 35 ans, il va apporter toute son expérience et son savoir-faire au club de la Basse-Meuse, qui a l'ambition de jouer le haut de tableau en Nationale 1. Et nulle doute que Mboyo aura à coeur de rejoindre le monde pro rapidement.