Handball: le HC Visé humilié à Bocholt (32-24)

Les premières retrouvailles officielles à Bocholt ont tourné au fiasco pour Visé, battu.... chez son dauphin de la saison dernière.

Grâce à deux contre-attaques consécutives à autant d'arrêts de Plessers, les Mosans ont pourtant mené deux fois au score mais ils sont ensuite resté 11 minutes sans marquer, ne trouvant l'ouverture que lorsque Bocholt jouait à six.

Thomas Cauwenberghs optait pour deux changements sur les attaques mais Nguema n'était de nouveau pas dans la partie, Bello semblait fatigué après avoir participé à la CAN cet été, Danesi était encore convalescent et les ailiers étaient aux abonnés absents.



Dans ces conditions, Plessers se faisait fusiller en contre attaque et, sans lui, le score de 16-4 après 25 minutes aurait pris des proportions pires encore.

Visé faisait mine de se rebeller avec un 0-3 avant le repos mais il encaissait deux buts dans la foulée.

Au repos, Thomas Cauwenberghs faisait entrer Delatte et Hougardy. Les attaques visétoises étaient plus dynamiques, plus rapides et plus précises mais les Mosans encaissaient encore trop facilement et l'écart ne diminuait pas.

Lorsque Bocholt désserrait l'étreinte, Hadzic et Massat rendaient au score des proportions moins catastrophiques tandis que Cauwenberghs offrait quelques minutes de temps de jeu aux jeunes Martin Lechanteur et Julien Seleck.



HC Visé: Plessers (30'), Delatte (30'), Brixhe 2, Bello 3, Boyon 3, Nguema 1, Massat 3, Gava, Danesi 1, Destexhe, Hadzic 5, Lahonda 3, Ranc 3, Hougardy, Lechanteur, Seleck

Intermédiaires: 6-3, 12-4, 18-7, 23-13, 29-16, 32-24.