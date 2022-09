Handball: défaite inquiétante du Fémina Visé face à Overpelt (31-33)

On sait le Fémina Visé déforcé mais, malgré un début de calendrier à sa portée, le champion en titre ne compte toujours pas de point et c'est inquiétant. Samedi, les Mosanes se sont inclinées 31-33 face à Overpelt.

Comme la semaine dernière à Waasmunster, la rencontre a été serrée de bout en bout, l'écart maximal ne dépassant jamais deux buts.



Emmené par Vandewal et Van den Noort, le Fémina menait 10-8 au quart d'heure mais les Campinoises plaçaient alors un 0-3 et prenaient, à leur tour, deux buts d'avance à la 21e, Vandewal ramenant le score à égalité à la pause.

Après un début de deuxième mi-temps fébrile, le Fémina recollait au score grâce à Himberlin tandis que Vandewal montrait à nouveau la voie à suivre.



Les Mosanes semblaient tenir le bon bout mais dans le dernier quart d'heure, Overpelt parvenait à contenir la meneuse hollandaise et faisait parler sa condition physique pour se détacher à 27-29 et ne plus jamais lâcher prise.



Samedi prochain (18h15), le Fémina se rend à Gand.



Fémina Visé: Martin, Bams, Delle Vedove 2, L.Dister 1, Coox, Gerardy, Van den Noort 3, Carabin 5, Gilles, M. Dister, Bearzatto 2, Himberlin 6, Thunus, Vandewal 12.

Intermédiaires: 5-4, 11-12, 15-15, 23-22, 27-27, 31-33.