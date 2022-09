Les dames du HC Sprimont confirment face à Uilenspiegel (31-23)

Après sa belle victoire à Gand lors de la journée inaugurale, Sprimont a confirmé face à un des candidats aux playoffs. Face à un bloc solide et composé de beaux gabarits, les Sprimontoises ont connu un début de match compliqué parce qu'elles avaient tendance à trop chercher le shoot plutôt que la combinaison. Heureusement, la défense sprimontoise restait bien organisée et Camille "Air" Almanza faisait le reste.



Delphine Dehousse (un penalty manqué, une transversale) n'affichait pas le même rendement que la semaine dernière mais Sprimont profitait bien des contre-attaques et restait dans la partie. Au moment où les Anversoises haussaient le rythme, Fien Boons faisait parler son expérience.



Après la pause, Uilenspiegel accélérait mais Sprimont répliquait du tac au tac par Pauline Dubuc et Marchal tandis qu'Almanza arrêtait un penalty à 18-17.



Etonnamment, c'étaient les Anversoises qui perdaient leur sang-froid et Sprimont plaçait un 5-0 grâce à deux assists d'Almanza pour Delphine Dehousse.



Punies de deux fois deux minutes, les Sprimontoises faisaient le gros dos et plaçaient de nouvelles banderilles pour s'imposer 31-23.



Samedi prochain (18h), Sprimont accueille Eynatten-Raeren.



Fiche technique



HC Sprimont: Almanza (60'), Boons 5, Ch. Dubuc 8, D. Dehousse 4, Tilquin 1, P. Dubuc 7, Marchal 5, Ch. Dehousse 1, T. Dubuc, Frère, Lardinoit, Lupica, Reynders.



Intermédiaires: 3-3, 6-7, 11-12, 18-17, 23-19, 31-23.