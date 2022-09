Accueil Sports Sport régional Liège Vainqueurs de Rochefort, les Armuriers sont enfin lancés Grâce à un bloc défensif solide, Herstal a bloqué son adversaire avant de le poignarder sur sa première opportunité. Emmanuel Thyssen ©FC Richelle Utd

Privé de tout jusqu'ici, les Armuriers ont comblé leurs lacunes : ils ont enfin marqué, ce qui les a conduits à un premier succès. Face à un Rochefort, il est vrai, peu inspiré, les troupes de Patrick Sangwa sont restées bien en place. Solides et solidaires. Ne laissant que peu d'occasions à leurs invités. "On avait péché dans l'organisation défensive à Richelle et l'on avait ensuite concédé trop de face-à-face le match suivant. On avait donc misé sur une solidité défensive afin de prendre au moins un point et d'ainsi décoller dans ce championnat",...