Handball: la remontada de Visé contre Pelt n'a servi à rien (30-32)

Humilié la semaine dernière à Bocholt, le HC Visé savait qu'il serait difficile de se refaire une santé face à Neerpelt et cela s'est confirmé, malgré une très bonne deuxième mi-temps (30-32).

Les Mosans faisaient meilleure figure qu'en Campine, surtout sur le plan défensif. Mais ils avaient encore trop de moments d'absence pour prétendre à quelque chose. De plus, Danesi était toujours convalescent et Destexhe, pas à 100 %.



Trop stéréotypé au début, le jeu visétois s'améliorait et les Visétois sont revenaient trois fois au score mais sans jamais réussir à prendre l'avantage.

Boyon et Bello montraient de belles choses mais, au repos, l'écart était déjà de cinq buts face à une équipe de Pelt qui ne livrait pourtant pas son meilleur match.

Thomas Cauwenberghs avait déjà fait beaucoupt tourner son effectif y compris les gardiens, mais ce n'était qu'avec les entrées de Gava et Hadzic, après la pause, que Visé jouait enfin à un niveau de BeNeLeague. Via Hadzic et Brixhe, il revenait même à 24-26 à la 46e et prenait pour la première fois l'avance à 26-25 à dix minutes du terme.



La suite était une histoire de penalties: Pelt en obtenait deux mais n'en marquait qu'un tandis que Visé semble avoir trouvé son tireur attitré en la personne de Boyon.

A trois minutes du terme, le score était toujours nul (28-28) mais Pelt prenait deux buts d'avance et ne lâchait pas prise

.

Pour Visé, le match de samedi prochain (19h) à Tachos Waalwijk s'avère déjà capital.

HC Visé: Plessers (27'), Delatte (33'), Lahonda 1, Bello 4, Destexhe 1, Massat 3, Nguema 1, Hougardy 3, Boyon 8, Danesi, Ranc 2, Gava 1, Hadzic 4.

Intermédiaires: 4-4, 7-9, 13-18, 19-21, 26-25; 30-32.