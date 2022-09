Handball: le Fémina Visé engrange ses premiers points de la saison

Après deux défaites consécutives, le Fémina Visé était au pied du mur à Gand, qui ne comptait pas encore le moindre point non plus.

Les Mosanes sont très bien entrées dans la partie puisqu'elles menaient 0-3 après 4 minutes grâce à un triplé de Van den Noort. Gand s'accrochait cependant et équilibrait les échanges jusqu'à la 24e (12-14), moment où le Fémina plaçait un nouveau coup d'accélérateur par les inévitables Vandewal et Carabin.



Les joueuses de Werner Roef creusaient l'écart à 18-27. Les Gantoises refusaient de lâcher prise mais le Fémina restait appliqué et lorsque Van den Noort faisait 25-33 à huit minutes du terme, on comprenait que plus rien ne pouvait leur arriver.

Outre la prestation convaincante du transfert hollandais, on retiendra encore les trois buts de Loulou Dister et les deux roses de la jeune Fanny Gilles. Enfin, Sanne Hekking a joué ses premières minutes entre les perches.

Un succès encourageant avant la venue d'Uilenspiegel, samedi à 18 heures.



Fémina Visé: Martin, Hekking, Bams, Delle Vedove 2, Dister 3, Coox, Gerardy 1, Van den Noort 11, Carabin 6, Gilles 2, M. Dister, Bearzatto 2, Thunus, Vandewal 13.

Intermédiaires: 4-7, 11-13, 14-19, 18-26, 24-31, 29-40