Les jeunes métallos toujours sans victoire, ont perdu contre La Louvière Centre Toujours scotchés à un point, les Sérésiens n'ont pas démérité. Mais il faut du temps et de la patience avec les jeunes. Emmanuel Thyssen

Dans le jeu, on voit que les 'gamins'ont une de belles bases. Mais le foot adulte nécessite des atouts, comme l'impact et l'expérience, encore absents chez ces jeunes. "Les 8 ou 10 premiers matches, on le sait, constitueront des rencontres d'apprentissage", signale Luis Norton...