Visé oublie de tuer le match mais se relance face à Hoogstraten (1-0)

Après deux défaites consécutives, Visé devait absolument retrouver le chemin du succès pour ne pas perdre de vue le haut du tableau. Les Oies ont rempli leur mission face à Hoogstraten mais sont parvenus à se compliquer inutilement la vie.



Juste avant la demi-heure, Jonathan Legear cédait sa place suite à un contact appuyé dans le grand rectangle (une commotion a été diagnostiquée). Son remplaçant s'est immédiatement en évidence. Sur contre-attaque, Cascio trompait le gardien via une frappe déviée à deux reprises. Visé avait tout en main mais oubliait de tuer le match : Gerits (frappe enroulée), Gilon (déviation trop molle) et Perseo (centre dévié sur la ligne) loupaient leur dernier geste.



Le match tournait juste avant la pause. Perseo mettait le pied en avant et touchait le tibia de Verheyen. La carte rouge était logique, d'autant que le même joueur avait déjà été l'auteur d'un mauvais geste quelques minutes plus tôt.



Heureusement pour les Oies, Hoogstraten était particulièrement faible et ne profitait pas de sa supériorité en ne se créant aucune opportunité.



Fiche technique



Visé : Mignon, Hendrickx, R. Wilmots, Englebert, Bonemme, El Harrak, Gerits, Legear (24e Cascio), M. Wilmots (90e+1 Quintais), Perseo, Gilon (81e N'Guessan).

Hoogstraten : Kustermans, Verheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermeeren, Havermans, Tilburgs, Lauwers (72e Budts), Bastiaensen (58e Bevers), Odimboleko-Owandjilonge (72e Simons), Fall.

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Meeuwis, Bonemme, Perseo, Fall, Havermans, Verheyen, El Harrak.

Exclusion : 45e Perseo (direct)

Le but : 26e Cascio (1-0).