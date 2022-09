Accueil Sports Sport régional Liège 10e podium international pour Arnaud Dely : "Je suis fier de mes médailles, mais il me manque un titre" (INFOGRAPHIE) Avec le bronze à l’Euro, Arnaud Dely (25 ans) s’est offert sa 10e médaille internationale. Guy Beauclercq Spécialiste Judo, Triathlon, Olympisme



Et de dix pour Arnaud Dely ! Ce samedi, dans la "magnifique ville" (sic) de Bilbao, le duathlète hognoulois, qui vient d'emménager à Remicourt, a décroché la 10e médaille internationale d'une jeune carrière de 5 saisons, dont deux parmi les élites puisqu'Arnaud n'est âgé que de 25 ans. Après deux cinquièmes places, plus tôt dans l'année, au Mondial et aux Jeux...