Handball: le Fémina Visa s'est réveillé trop tard contre Uilenspiegel (27-28)

L'absence de Camille Himberlin (doigt luxé) avait obligé Werner Roef à remanier une nouvelle fois son équipe, avec Van den Noort au pivot et Delle Vedove sur l'aile droite.

Avec une très bonne Laura Martin et un peu de chance (3 tirs adverses sur le montant), le Fémina prenait un très bon départ, transformant pratiquement toutes ses occasions.

Sous l'impulsion de Vandewal, le marquoir grimpait à 7-3 et les Anversoises manquaient un penalty mais elles se rebellaient avec plus d'agressivité en défense et plus de vitesse en contre-attaque.

Lorsque Van den Noort se blessait au doigt, Delle Vedove passait en pivot. Progressivement, Uilenspiegel revenait dans la partie. Grâce à une individuelle de Van Den Noort sur Zetaimane et deux buts de Carabin, le Fémina parvenait encore à donner le change pendant quelques minutes mais dans les dernières minutes, la gardienne anversoise arrêtait deux envois de Vandewal et le Fémina terminait la mi-temps à cinq, avec un but de retard.

En début de deuxième mi-temps, alors que Vandewal était toujours prise en individuelle et que certaines joueuses sombraient totalement, Hekking maintenait encore son équipe dans le match pendant quelques minutes mais le marquoir filait à 19-24 à 17 minutes du terme et Werner Roef prenait le temps mort du désespoir.

Vandewal mettait toute sa rage dans la bataille et Hekking arrêtait tout ce qu'elle pouvait. Le Fémina revenait à un but mais, lorsque l'adversaire se retrouvait à cinq pendant deux minutes, il ne marquait pas une seule fois.

La semaine prochaine, le championnat fait relâche. L'occasion pour les Mosanes de panser leurs plaies.



Fémina Visé: Martin (15'), Hekking (45'), L. Dister 2, Delle Vedove 2, Vandewal 7, Van Den Noort 5, Bearzatto 5, Carabin 6, Gilles.

Intermédiaires: 7-4, 12-10, 15-16, 18-21, 23-36, 27-28