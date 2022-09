Accueil Sports Sport régional Liège Aywaille a remporté le derby face à Sprimont: Ummels ni satisfait ni soulagé, Fabere mécontent Alex Famerie est sorti comme un diable de sa boîte pour offrir la victoire à Aywaille. Entre inefficacité et manque d’envie, Sprimont interpelle ! Yves Hardy ©Esser

"Le centre de Manu (Soto Munoz) était parfait. Je l'ai senti arriver et j'ai pu anticiper la trajectoire du ballon." Voilà comment Alexandre Famerie racontait, en quelques mots et tout sourire, son but inscrit de la tête peu après la demi-heure. Une réussite...