Coupe de Belgique (5e tour) : Visé y a cru pendant 45 minutes mais s’incline face à un Beveren très réaliste (0-2)

Visé n’avait rien à perdre face à un opposant de deuxième division mais, au final, le club peut nourrir certains regrets. En première période, les Visétois ont clairement dominé la rencontre mais Grégory Perseo, à trois reprises, Nicolas Gerits et Jonathan Hendrickx n’ont pas été suffisamment précis dans leur dernier geste.

Beveren, totalement invisible, a montré ce qui séparait un club de deuxième division à une formation de Nationale 1. Les Waeslandiens ont accéléré pendant un quart d’heure, ce qui fut suffisant pour tirer sur le poteau et trouver l’ouverture à deux reprises. Le deuxième but fut un modèle d’esthétisme avec une relance du gardien et quatre passes pour isoler Maderner, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets.

