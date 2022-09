Les dames du HC Sprimont signent un 8 sur 8 face à Waasmunster (33-19)

Les Carrières abordent la trêve avec le maximum de points et un moral au beau fixe.

Avec leur défense étagée, les Sprimontoises présentaient à nouveau un bloc en béton. Elles prenaient l'avance à 3-2 par Fien Boons mais l'écart aurait déjà pu être plus élevé.

A partir de ce moment-là, les Carrières ne manquaient pratiquement plus rien et, par l'intermédiaire de Delphine Dehousse, elles plaçaient un 4-0 puis un 7-0 qui obligeaient le coach waaslandien à prendre son temps mort dès le quart d'heure, tandis que Christian Verbert pouvait déjà se permettre de faire tourner.

Par rapport aux semaines précédentes, le banc sprimontois montrait des progrès et ce n'est que dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps que le jeu était un peu plus décousu, sans conséquence sur le marquoir, toutefois.

A la reprise, Christian Verbert remettait son équipe de base mais le moteur avait refroidi et il y avait du déchet. Fien Boons et Delphine Dehousse mettaient cependant les choses au point puis, à +12 il y avait un peu de déconcentration et Charlotte Dehousse se blessait.

Sprimont mettait cependant un point d'honneur à finir en beauté avec deux nouveaux buts de Fien Boons et la première rose en D1 de Viktoria Olynyk.