Le RFC Liège s'associe au Yust Hôtel pour présenter son nouvel hoodie

Le club sang et marine et l'entreprise 97 Studio ont choisi un nouveau lieu moderne au coeur de la Cité Ardente.

Au RFC Liège, on aime ce qui est liégeois, moderne... Dans ce cadre, et comme de coutume, le club a choisi de présenter son nouveau produit du fanshop, un hoodie de qualité aux couleurs du club. Le nom "Liège" apposé fait référence au club mais aussi à la ville. "En parfait accord avec l'ADN du Club, la gamme Liège est destinée aux supporters du Matricule 4 mais également très appréciée par les Liégeois et les touristes qui souhaitent porter des vêtements de qualité pour mettre à l'honneur la Cité ardente. Pour cette collection, le Hoodie Liège Sang & Marine associe ses couleurs historiques à la dénomination de la Ville. Un écusson en silicone reprenant notre Matricule et différents détails viennent parfaire ce nouveau modèle", explique Samuel François, de chez 97 Studio.



©97 Studio - Elodie Timmermans



Comme modèle, le défenseur Jordan Bustin, un pur produit de Rocourt, qui brille chaque semaine en équipe première. "Il représente le côté jeune et dynamique de cette nouvelle pièce phare. C'est dans une ambiance sportive et décontractée que le joueur s'est volontiers prêté au jeu des photos. Particulièrement à l'aise dans l'exercice, il a révélé d'autres qualités que celles que nous connaissons déjà balle au pied."



©97 Studio - Elodie Timmermans



Le lieu choisi n'est pas non plus anodin puisqu'il est en parfait accord avec la modernité du produit: le Yust Hôtel, face à l'Esplanade des Guillemins. Cet hôtel doté d'un rooftop avec vue sur l'ensemble de la gare Calatrava a été inauguré cette année.



A Liège, on aime aussi travailler dans la continuité. Derrière l'objectif pour photographier le produit conçu par l'entreprise liégeoise 97 Studio, Elodie Timmermans, une photographe (liégeoise elle aussi), qui travaille depuis plusieurs années pour l'entreprise et le club.



©97 Studio - Elodie Timmermans