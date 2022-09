Liège doit gérer les moments psychologiquement importants

Jamais la saison dernière le RFC Liège n'était parvenu à réaliser une série de quatre victoires consécutives. Pourquoi ? Difficile à dire et plusieurs explications sont possibles. Mais cette saison, la machine semble bien lancée et les spécialistes voient bien les Sang et Marine terminer dans le top 3 synonyme de montée en Challenger Pro League.



Le parcours est encore très long et, sur ses terres, Liège ne peut pas galvauder. En battant Dessel (15e, 4 points), il a l'occasion de prendre la tête de la Nationale 1 mais le groupe sait qu'il devra mieux gérer que lors du défunt championnat ces moments psychologiquement importants au cours d'une saison.

Le noyau : Debaty, Lejoly, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Van den Ackerveken, Nyssen, Arslan, Massart, Merlen, Besson, Reuten, Bruggeman, Mouchamps, Mouhli, Cavelier, Prudhomme, Loemba, Gendebien, Mputu, Panepinto, Perbet.

Pas d’absent. Tout va bien à Liège. Gaëtan Englebert devra faire des choix.