Accueil Sports Sport régional Liège L’équipe de Vincent Vosse passe chez BMW : "C’est la fin d’une belle histoire" Barcelone 2022 restera gravé dans la mémoire de l’équipe WRT chère à Vincent Vosse qui est passée d’Audi à BMW. Jean-Marc Hardy ©L.P.R.Photography

Alors que le circuit de Barcelone accueillait la dernière manche du GT World Challenge, l’équipe WRT dirigée par Vincent Vosse et Yves Weerts y a refermé un chapitre important de son histoire et tout aussitôt entamé un nouveau. L’écurie belge y alignait pour la dernière fois des Audi R8 GT3 mettant fin à plus de douze années de collaboration avec la marque aux anneaux. Une dernière course...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous