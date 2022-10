Loes Vandewal (Fémina Visé) met un terme à sa saison

C'est un heureux événement mais, pour le Fémina Visé, c'est un fameux coup dur: la meneuse hollandaise Loes Vandewal, meilleure buteuse du dernier championnat, vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa saison. Pour la bonne cause puisqu'elle est enceinte de trois mois. Il s'agira même probablement d'une fin de carrière puisque la Hollandaise avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière en Basse-Meuse.



A Visé, on espère qu'elle jouera encore ce samedi (18h) contre Saint-Trond, pour la revanche du dernier championnat, mais rien n'est moins sûr.



Quant à Kim Braun, qui débarque d'Allemagne, elle n'est pas encore qualifiée. Bernadette Vandenbergh remue ciel et terre pour que les papiers soient en ordre pour samedi.

Notons enfin que Camille Himberlin, qui était blessée au doigt, est rétablie et pourra tenir sa place.