Visé tombe dans le piège carolo (3-2)

Les hommes de Bernard Smeets étaient pourtant dans l'incapacité de conserver leur emprise sur les débats. Une maîtrise qui s'effilochait au fil des minutes, au point de vivre un troisième quart d'heure catastrophique. Charleroi y inscrivait deux buts, dont un sur penalty, en frappant également le poteau (2-1)!



La montée au jeu (attendue) de Pelé Mboyo n'y changeait rien. Nettement plus pressant après le repos, Visé obtenait pourtant les occasions de résorber son retard en suffisance. Mais la maladresse et un gardien adverse intraîtable rendaient la course poursuite des Visétois vaine. Après La Gantoise et l'Antwerp, l'URSLV bute à nouveau sur un adversaire U23!



Charleroi: Delavallée, Denuit, Boukamir, Dalle Molle, Vandermeulen, Diallo (90e+2 Irakoze), Lokembo, Benaets (68e De Moerloose), Descotte (89e De Neve), Bongiovanni (90e+2 Malungu), Ntelo (68e Rousseau,).



Visé : Mignon, Bonemme, Englebert, R. Wilmots, Turco (71e N'Guessan), Gerits, El Harrak (46e Omolo), M. Wilmots, Cascio (76e Musset Quintais), Legear, Gilon (46e Mboyo).



Arbitre: M. Afifi.



Avertissements: Diallo, R. Wilmots, Bongiovanni.



Les buts: 2e M. Wilmots (0-1), 30e Bongiovanni (1-1), 41e Descotte sur pen. (2-1), 70e Rousseau (3-1), 77e Legear (3-2).