Accueil Sports Sport régional Liège Gaëtan Englebert lucide après le partage face à Tirlemont: "L’état d’esprit n’était pas le bon ce dimanche" Les Liégeois pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque après 6 minutes. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



©MaMick

En inscrivant rapidement un premier but, les Sang et Marine pensaient sans doute que la tâche face à Tirlemont ne serait plus que formalité. Mais en face, une équipe solide et clairement venue à Rocourt pour prendre un point se présentait. Et ce point, elle l'arrachait, à 10 contre 11, chez des Liégeois qui affichaient un niveau bien en-deçà du leur. "Nous ne sommes pas...