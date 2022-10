Handball: 8 sur 8 pour le HC Visé, qui bat Atomix (38-28)

Après un départ raté, le HC Visé s'était fixé pour objectif de réaliser un 8 sur 8 avant la mini-trêve internationale et un déplacement périlleux à Aalsmeer. Mission accomplie puisqu'il a battu Atomix en se faisant plaisir offensivement (38-28).



Après un début de match équilibré, Visé a placé une première estocade dès la 9e minute (7-3) grâce à un collectif de plus en plus rodé et soudé autour d'Yves Vancosen, dont le retour coïncide avec le renouveau mosan.



Hadzic, en grande forme, s'est alors mis à alimenter le marquoir avec beaucoup de régularité. Atomix ne lâchait rien mais Visé se détachait inexorablement.



La deuxième mi-temps était celle de Sébastien Danesi, dont le retour en forme se confirme de semaine en semaine. Dans les 20 dernières minutes, Visé tuait définitivement tout suspense, le marquoir filant à 37-20 avec un bon Lahonda. Seul un relâchement visétois permettait à Atomix de signer un 0-8 et d'atténuer ainsi la sévérité du score.



Fiche technique

HC Visé: Plessers, Delatte, Brixhe 1, Gava 2, Ranc, Destexhe 1, Massat 3, Nguema 1, Vancosen 6, Boyon 2, Lahonda 3, Danesi 5, Frison, Seleck 1, Bello 1, Hadzic 12.

Intermédiaires: 8-4, 13-6, 20-11; 27-16, 35-20, 38-28.