Handball: première défaite pour les dames du HC Sprimont (25-23)

Après quatre victoires consécutives pour leur arrivée en D1, les filles du HC Sprimont sont descendues de leur petit nuage samedi à Hasselt, où elles se sont inclinées de deux buts.



La faute à un départ raté puisqu'elles étaient menées 4-1 après 8 minutes. Delphine Dehousse a alors tiré la sonnette d'alarme mais, pendant une bonne partie de la première mi-temps, elle s'est retrouvée fort isolée puisqu'elle a inscrit 5 des 7 premiers buts de son équipe.



Après la pause, elle a pu compter sur l'aide de Charlotte Dubuc et Sprimont est revenu à 16-15 mais n'est jamais parvenu à passer devant. Au contraire, Hasselt lui a porté un nouveau coup au moral en repartant à 20-16 à la 14e.

Les Sprimontoises ont eu le mérite de ne rien lâcher, revenant même très rapidement à 20-19 grâce à Delphine Dehousse mais l'énergie dépensée à courir derrière les événements s'est fait sentir en fin de match et les deux derniers buts de Fien Boons n'ont fait qu'atténuer un peu cette première déception.



Le HC Sprimont occupe désormais la troisième place à deux unités de Saint-Trond et Eupen, qui conservent le maximum de points. Samedi prochain, les joueuses de Christian Verbert se déplaceront à Overpelt.



Fiche technique

HC Sprimont: Almanza, Boons 3, Charline Dehousse 1, Delphine Dehousse 7, Charlotte Dubuc 5, Pauline Dubuc 4, Théa Dubuc, Frère 1, Lardinoit, Lupica, Marchal 1, Olyniak, Reynders, Tilquin 1.

Intermédiaires: 6-3, 11-7, 14-11, 18-16, 22-19, 25-23.