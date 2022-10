Record de participation au 9e jogging de Bois-de-Breux

Chaque année, le jogging de l'unité scoute de Bois-de-Breux voit ses chiffres gonfler. Pour cette nouvelle édition, on a compté 450 finishers pour les trois distances (5, 11 et 21 km). À cela, ajoutons une grosse cinquantaine d'élèves de l'école qui ont couru les 2 km proposés. Le trail Denis Pigeon (21 km) a lui aussi enregistré un record avec 146 finishers. Tous ont apprécié ce parcours ludique et technique. Sur le 11 km, victoire d'Arthur Bertholomé qui aurait bien voulu prendre sa revanche sur Olivier Pierron, absent mais vainqueur en 2021. François Jacob signe le doublé sur le 21. Avec un fair-play de grande classe, il a préféré que l'on applaudisse son dauphin, Benoit Brans, qui s'était égaré pendant la course. "Il méritait la victoire et il était bien plus fort que moi ce dimanche. J'ai dû tout donner pour ne pas qu'il revienne sur moi après s'être trompé de chemin." R. Cx.