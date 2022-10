Ludwig Lefebvre s’offre le record du RCA Spa sur marathon, 10 ans après Patrick Dortu

Filip Vercruysse (2 h 20 min 06 s.) et Karen Van Proeyen (2 h 36 min 07 s.) sont devenus champions de Belgique de marathon ce dimanche… à Eindhoven (Hollande). Lors de cette course, Ludwig Lefebvre (32 ans, RCA Spa) a terminé 6e Belge en 2 h 21 min 09 s., établissant un nouveau record personnel et battant au passage le record de son club détenu depuis 10 ans par Patrick Dortu (2 h 22 min 36 s. à Berlin).