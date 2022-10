Supporter, il assiste à un match à huis clos en se faisant passer pour... un scout

Si vous avez déjà suivi un match du RFC Liège, vous n’avez pas pu manquer le drapeau "Sergio on tour", affiché au cœur de la tribune des plus chauds supporters liégeois. Ce dimanche 16 octobre 2022, Serge Mertens a encore frappé!

Alors que la rencontre de Nationale 1 prévue entre les U23 de l’Antwerp et le RFC Liège était à huis clos (le bourgmestre de Lierre, où l’Antwerp B évolue, a jugé ce match à risques), le fils de Freddy n’a pas hésité a trouver un subterfuge pour suivre ses couleurs.

Ordinateur portable et carnet sous la main, l’Anversois s’est en effet passer pour un scout et a pu rentrer incognito dans le stade aux côtés de son fils. Malheureusement, les encouragements de Serge n’ont pas porté chance aux Sang et Marine qui ont concédé leur première défaite de la saison.