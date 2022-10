Le RFC Liège renoue avec le succès

D’emblée, les Liégeois tentaient de faire la différence et s’octroyaient une belle possibilité suite à une belle ouverture de Mouhli pour Nyssen qui se présentait seul devant B. Hertveldt qui avait le dernier mot.

Au fil des minutes, Ninove équilibrait quelque peu les échanges et sur un coup franc de Polizzi, Debaty détournait de justesse en corner. Au retour des vestiaires, les Flandriens étaient proches de l’ouverture du score, avec une tentative de Nzembele que Debaty déviait, et un magnifique lob de Polizzi qui atterrissait sur la transversale. Sur un centre anodin, le dernier rempart local lâchait le cuir, et en renard des surfaces qu’il est, Jérémy Perbet libérait les siens en leur donnant l’avance.

Quelques minutes plus tard, il doublait les chiffres suite à un centre de Mouchamps. Les Sang et Marine géraient parfaitement le reste de la rencontre, et plantaient un troisième but à la dernière minute par l’entremise de Panepinto, renouant ainsi avec un succès qui les boudait depuis quelques semaines.