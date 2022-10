Marc Grosjean quitte Stockay et redevient coach professionnel

Directeur sportif de Stockay (D2 ACFF) jusqu'ici, Marc Grosjean a décidé de quitter le club pour endosser à nouveau le costume de coach, que l'on pensait définitivement dans la penderie. C'est à Deinze, en D1B, qu'il pose ses bagages.



"Je suis évidemment très heureux d'être ici à Deinze. Je sais qu'il y avait de nombreuses personnes intéressées par ce poste, je suis donc très honoré d'avoir la confiance du club et de sa direction, a-t-il déclaré sur le site du club. (…) C'est une excellente occasion pour moi de travailler à nouveau à un niveau que je connais très bien. Le club a une stratégie structurée, réfléchie et dans laquelle je peux me retrouver. Pour ma part, j'ai également une philosophie bien définie que je veux transmettre aux joueurs et au staff. Mon objectif est de faire en sorte que tout le monde soit prêt aussi rapidement que possible."



Objectif: maintenir le club au deuxième échelon du football belge.