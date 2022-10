Accueil Sports Sport régional Liège Blessure au ménisque moins grave que prévu: un léger ouf de soulagement pour Maxime Cavelier La blessure de Maxime Cavelier, l’avant du RFC Liège, est moins grave que prévu. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



©Marquet Mickael

La semaine dernière a été cauchemardesque pour Maxime Cavelier. À l'entraînement, il tend sa jambe pour contrer une frappe et se tord soudainement de douleurs. "J'ai senti mon genou bouger. Ma jambe est bloquée depuis une semaine, je ne parviens pas à la tendre et je dois me déplacer en béquilles. La première nuit, je n'ai...