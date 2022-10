Officiel: Werner Roef n'est plus le coach du Femina Visé

Deux points sur quatorze, une dernière place... Voilà le Femina Visé bien mal en point en ce début de saison. Il faut dire que l'équipe s'est complètement métamorphosée et que des circonstances diverses telles que des blessures de longue durée sont venues compliquer une tâche qui, dès le départ, ne s'annonçait pas simple.



Après son titre de champion de Belgique, le club mosan devait presque tout recommencer à zéro, toujours avec Werner Roef à la barre, qui réalisait le boulot avec les moyens du bord. Et tout le monde savait que 2022-2023 serait une saison de transition, même si on ne s'attendait peut-être pas à des débuts si compliqués.



Malgré tout, la suite se fera sans le sympathique T1 qui a décidé de s'en aller ce lundi soir après sept journées de championnat et la défaite enregistrée samedi face à Eynatten. Une décision prise en concertation avec le comité du Femina et "dans l'intérêt du club". "J'espère que mon successeur sera capable de renverser la vapeur et de provoquer le choc psychologique nécessaire chez ce très jeune groupe de joueuses afin de rejoindre les six premières équipes et d'atteindre les playoffs, déclare Werner Roef. Je tenais à remercier les personnes de mon staff technique, le comité de Fémina Visé, la présidente Véronique Lensen et le président d'honneur Marcel Neven, les nombreux bénévoles du club, les fidèles supporters, mais surtout les joueuses pour leur engagement, la splendide saison de l'année passée, les nombreux moments d'humour et les joies et peines que nous avons partagées ensemble (...)"