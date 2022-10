Handball: Visé a gâté son public en Coupe d'Europe contre Strovolou (38-21)

Le retour a lieu ce dimanche, toujours à Visé.C'était l'ambiance des grands soirs ce samedi à Visé. Galvanisés par la présence d'un public venu en nombre, les Mosans prenaient un excellent départ, alliant solidité en défense, vitesse en attaque et précision avec Danesi et Hadzic à la mitraillette. Après un hat-trick de Brixhe, le score filait même à 9-3 et le coach chypriote prenait un temps mort.



Thomas Cauwenberghs, pour qui ces matches doivent avant tout servir d'apprentissage pour la suite, faisait déjà tourner son banc: en première mi-temps, tout le monde jouait, sauf Amormino et Delatte. Logiquement, le rythme retombait un peu mais Visé n'était jamais mis en danger.



Après la pause, les Mosans repartaient avec leur équipe-type et le score filait immédiatement à 20-12. Une nouvelle fois, Cauwenberghs faisait appel à son banc qui, cette fois, répondait présent avec, notamment, une très belle entrée de Delatte, un hat-trick pour Lahonda et une bonne prestation de Destexhe au pivot.



Avec 38 buts inscrits, Visé a gâté son public. De quoi lui donner envie de revenir plus souvent.



HC Visé: Plessers (40'), Delatte (20') Brixhe 4, Bello, Vancosen, Hadzic 7, Danesi 6, Gava 2, Massat 3, Destexhe 2, Lahonda 4, Nguema 3, Ranc 4, Boyon, Seleck 1.



Intermédiaires: 9-3, 13-8, 17-11; 23-14, 30-16, 38-21