Un second succès moins facile qu’il n’y parait pour les Panthers face à Lummen

Avec deux succès en quatre sorties et des défaites face à des candidats avoués au podium, les Panthers sont en phase avec leur tableau de marche, du moins dans les chiffres. Car pour ce qui est de la manière, il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour cette équipe renouvelée à moitié à l’inter-saison. On s’en rendait vite compte alors que les filles de Pierre Cornia pataugeaient d’emblée à qui mieux mieux face à l’agressivité des Limbourgeoises. 6 pertes de balles dans le premier quart, 10 au repos, il ne fallait pas chercher loin la cause des errements de Liégeoises en quête de rythme et de fluidité offensive. Heureusement, le coach liégeois pouvait compter sur la hargne de Marie Peeters, de tous les bons coups en première période, ainsi que d’une Lin Schwarz rayonnante tout au long de la partie (22pts à 9/12 et 8 rbds). De quoi permettre aux Panthers de virer en tête au repos (40-23). Epargnée après les oranges en raison d’une douleur au tendon d’Achille, l’absence de Peeters n’était finalement pas préjudiciable pour des Liégeoises qui retrouvait un peu plus de sérénité alors que le score enflait.

Liège Panthers 78 – Lummen 46

QT: 18-8, 22-15, 15-11, 23-12

Liège Panthers: Hambursin 2-7, LITTLEFIELD 8-2, Tremblez 2-2, De Waleffe 0-0, ARMANT 0-4, DESCAMPS 0-5, PEETERS 11-0, Schwarz 13-9, Tchemtchoua 0-3, OTTEWILL-SOULSBY 4-6.

Lummen: VANDERHOYDONKS 6-2, STARCKX 2-3, Verdonck 2-4, Ndiribe 5-4, CUYVERS 0-7, Schillebeeks 2-2, Vuorinen -, FAYE 2-0, RADJABU 4-1