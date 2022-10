Dix minutes d'absence ont coûté cher à Visé contre OHL B, Liège arrache une victoire incroyable face au Patro

Visé accueillait OHL B et s'est incliné. Liège recevait lui le leader du Patro et a réalisé une belle performance.

Fin de la 11e journée en Nationale 1.

URSL Visé – OHL B 1-3

Après une première période équilibrée où les Mosans n’ont eu qu’une vraie possibilité de but via Legear (en plus de tirs à distance) et où les Louvanistes ont testé la vigilance de Mignon à plusieurs reprises, le début du second acte se révélait catastrophique pour les Mosans.

Zimmerman plongeait une fois encore dans le dos de Gerits et évitait Mignon pour placer dans le but vide. Le flanc gauche visiteur récidivait dans la foulée via une frappe enroulée, avant d’offrir le troisième but à Acquah.

En dix minutes, les Oies venaient de sombrer corps et âme ! Inquiétant de voir des joueurs ayant évolué à un niveau plus élevé être ainsi dompté par des gamins en devenir. Il ne restait plus à Bernard Smeets qu’à lancer des forces vives venues du banc afin de tenter d’atténuer la gifle. Une belle occasion s’offrait à eux sous forme d’un penalty à dix minutes du terme, histoire de relancer un minimum de suspense.

Mais même transformer un coup de réparation était trop compliqué pour Mboyo et les Visétois, même si R. Wilmots trouvait ensuite la faille.

Visé : Mignon; Gerits, R. Wilmots, Englebert, Rherras (65e Nguessan); Omolo, M. Wilmots (65e Hendrickx); Legear (73e Gilon), Cascio, Perseo (65e El Harrak); Mboyo.

OHL B : Jochmans; Sagrado, Schingtienne, Ramos, Breugelmans; Acquah (75e Taildeman), Smet, Shkurti, George, Zimmerman (90e Vanhaeren); Buksa.

Avertissement : Zimmerman

Exclusion : Shkurti (80e, 2j.)

Arbitre : M. Loockx

Les buts : 47e Zimmerman (0-1), 50e Zimmerman (0-2), 55e Acquah (0-3), 84e R. Wilmots (1-3)

Liège - Patro 2-1

Les Sang et Marine ont su briser la solide défense limbourgeoise.



Au rayon déchets, on était servi en première mi-temps. Une rencontre pas toujours des plus emballantes et beaucoup de fautes. Dès le début du match, Yassin Gueroui, ouvert près de l'oeil, devait céder sa place.



Liège se créait la plus belle "occasion" à la 38e. A part ce geste finalement manqué et une transversale de Kis en début de match, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce dernier était d'ailleurs exclu peu avant le repos (2 jaunes).



Au retour des vestiaires, Monsieur Soors sifflait un penalty quelque peu douteux. Ferber plaçait au-dessus. Quel soulagement à Rocourt. Mais il ne durait que quelques minutes puisque Sam Elisha inscrivait le 0-1. La supériorité numérique des Sang et Marine ne se faisait nullement sentir.



A la 77e, un centre incroyable du jeune Emilien Massart finissait au fond des filets, dévié par Mouchamps. 1-1, Rocourt explosait à nouveau.



Les locaux poussaient mais la solide défense des Limbourgeois résistait… jusqu'à ce que Mputu trompe Belin pour offrir la victoire à Liège.