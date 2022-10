Handball: Visé qualifié pour les 1/16es de finale de l'European Cup

Après le large succès de la veille (38-21), la qualification de Visé ne faisait plus aucun doute. Thomas Cauwenberghs entamait néanmoins la partie avec son sept habituel mais les joueurs avaient déjà manifestement la tête au match de BeNeLeague très important qu'ils disputeront mardi à Sittard.

Les Chypriotes, pourtant privés de leur meilleur joueur, s'envolaient ainsi à 1-5 et il fallait les entrées de Hadzic, Massat et Ranc pour dynamiter le jeu visétois. Avec une défense en 5-1, Visé reprenait le contrôle du match. Delatte n'encaissait que deux buts en 15 minutes (dont un penalty et Visé égalisait à 8-8 avant que Lahonda ne le porte au commandement.



Après la pause, Visé avait un peu trop tendance à gérer son avantage. Thomas Cauwenberghs a alors fait rentrer le trio Danesi-Vancosen-Hadzic, avec un 4-0 à la clef.

Et en fin de match, il a pu laisser l'honneur aux jeunes Seleck et Amormino de transformer chacun penalty avant que Danesi ne conclue par un kung-fu.