Le RFC Liège et le Patro Maasmechelen, deux véritables candidats à la Challenger Pro League En supériorité numérique, les Sang et Marine ont réussi leur test face à un adversaire limbourgeois très costaud. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



©Moisse

Tous les doutes peuvent être levés : Liège et le Patro Maasmechelen sont de véritables candidats à la montée. Ce dimanche, on a vécu un match au sommet à Rocourt, entre deux équipes qui voulaient la victoire. Du côté des Sang et Marine, on est passé par toutes les émotions avant de finalement...