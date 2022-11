Coupe de Belgique dames: le Standard sort Anderlecht, le tenant du titre

Pour ce Clasico de Coupe de Belgique, Stéphane Guidi effectuait deux changements par rapport à la victoire face à Gand ce week-end: Marinucci et Miller remplaçaient Blave et Nelissen.



Le début de match n'était pas de haute intensité. Les Anderlechtoises semblaient au-dessus dans la construction mais le Standard faisait preuve d'organisation. La volonté était présente mais on était en droit d'attendre un autre niveau.



A la 9e, Welma Fon se faisait accrocher dans la surface mai Monsieur Lousberg ne bronchait pas. Il oubliait un autre penalty à la demi-heure sur une faute de main visiteuse. Le premier tir était mauve: sans une balle déviée en corner, la frappe de Vanwynsberghe filait au fond.



Le Standard reprenait quelque peu la main sur la rencontre et prenait les devants juste avant la pause: un coup-franc de Van Eynde que Marinucci, la meilleure Rouche jusque-là, poussait au fond.



A la reprise, Gelders se retrouvait face à Odeurs mais ne tirait pas, alors que la frappe de Marinucci dans la foulée passait de peu à côté. Anderlecht était totalement dépassé. Damman devait pourtant dévié un tir de justesse à l'heure de jeu.



Peu à peu, les Mauves reprenaient le dessus. Les filles de Stéphane Guidi étaient cuites mais résistaient. Sur un corner, Merkelbach sauvait le ballon à même la ligne.



Les esprits s'échauffaient et l'arbitre, trop laxiste depuis le début, était totalement dépassé par les événements. Bien dommage pour une telle affiche. Il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent.

