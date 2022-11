Hilarant : il rate totalement le traçage de lignes d’un terrain de football à Liège (PHOTOS)

Ce mardi 1er novembre avaient lieu plusieurs rencontres dans les divisions nationales et provinciales. En troisième provinciale liégeoise, le RFC Villers recevait Jeunesses Oleyennes Reunies. Le match s’est soldé par une victoire des visiteurs 2-4, enfonçant ainsi Villers un peu plus dans la crise (dernier avec 6 points sur 39 et plus de 5 buts encaissés par match en moyenne).

Ce que l’on retiendra surtout, c’est… le marquage autour du terrain et celui de la ligne centrale. Le jardinier ou traceur de lignes a visiblement eu un moment d’absence au moment de tracer les lignes. Celles autour du terrain formaient des zigzags, alors que la ligne centrale a dû être tracée… à deux reprises car la première était totalement de travers mais toujours bien visible.

Bienvenue au plus profond du monde du football provincial, comme on l’aime !

Ligne centrale