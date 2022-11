Futsal: le Standard se sépare de ses entraîneurs

Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Actuellement cinquièmes en D2, les Rouches ont pris une décision importante et engagent un nouveau T1.

Depuis ce jeudi, Eric Greco et Geoffrey Alfonso ne sont plus à la tête de la SL16 Futsal, championne de D3 la saison dernière. Cette année, l’équipe figure à la cinquième place au général un échelon plus haut. Après 7 journées, l’équipe figure à la cinquième place du classement, à quatre points du leader Aarschot.

Directement, le club a choisi son nouveau T1. Il s’agit de Jonathan Neukermans. “Ancien joueur de l'équipe nationale Futsal et ancien entraineur de AFM Charleroi, Jonathan apportera toute son expérience au groupe et aura à cœur de relever le challenge qui lui est proposé. Notre club lui souhaite la bienvenue ainsi que le meilleur sous nos couleurs”, indique le Standard.Quant au nom de l’adjoint, il faudra encore un peu patienter avant de le connaitre mais le club a entamé ses recherches. “Des discussions sont en cours pour le T2 qui viendra épauler Jonathan dans sa mission.”