La course sœur du GTLS Summer s’impose déjà comme une valeur sûre du calendrier

Grand Trail des Lacs et Châteaux Winter : plus de 1100 participants attendus pour la 2e édition

Le Grand Trail des Lacs et Châteaux revient, dans une version winter, ce samedi 5 novembre au départ du chalet de la piste de ski d’Ovifat.

Depuis 2021, une édition hivernale d’un événement faisant partir des incontournables du trail belge a en effet vu le jour. Et le beau succès de la première édition a conforté le team organisateur de réitérer l’expérience cette année.

Plus de 1100 participants (chiffre légèrement supérieur à 2021) devraient être présents puisque les pré-inscriptions se sont arrêtées à 1118 mercredi soir, date de la clôture. Il ne sera plus possible de s’inscrire sur place.

Trois parcours, comme voici un an, seront proposés :

le GT 35, avec 1540 mètres de D +.

le GT 22, avec 1120 mètres de D +.

Un parcours en duo, avec 13km et 520 mètres de D +.

"Que ce soit pour se dépasser en visant une performance personnelle ou vivre un moment alliant plaisir et activité physique, le GTLC Winter a déjà tout d’une belle et grande épreuve qui s’apprête à ravir les nombreux participants", indique l’organisation avant l’événement.